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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için sıcak saatler... Fenerbahçe bir süredir gündeminde olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sarı lacivertli ekibin Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklifte bulunduğu duyuruldu. İşte o rakam... (FENERBAHÇE TRANSFE HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 22:17
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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Faslı orta saha Sofyan Amrabat için sarı lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 28 yaşındaki Faslı oyuncu için İtalyan ekibi Fiorentina'ya teklif resmi yaptıklarını belirtti ve "1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu 15 milyon euro'dan daha düşük bir teklif yaptık" ifadesini kullandı.

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat transferinde güçlü bir rakip çıktı. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON €

Ön libero pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Amrabat'ın TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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