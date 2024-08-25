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Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Joshua King konusunda sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen oyuncuya teklif yağıyor. İşte oyuncunun transferindeki gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 14:39
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Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Fenerbahçe'de 2 yıllık serüvenini noktalayan Joshua King yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesini tamamlamasının ardından yaklaşık 2 aydır herhangi bir takımla anlaşamayan Joshua King için sürpriz bir transfer iddiası geçildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

FLW'de yer alan habere göre Championship ekiplerinden Luton Town, Joshua King'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Luton'u yakından takip eden yorumcu Finley Cannon, 32 yaşındaki futbolcunun takım için çok faydalı bir transfer olacağının altını çizdi.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Andros Townsend, Cauley Woodrow ve Joe Taylor'ın takımdan ayrılma ihtimaline değinen Cannon, Joshua King'in deneyimiyle Championship'te fark yaratabileceğini söyledi.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Öte yandan Joshua King transferinin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşında büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Luton Town'da bu sezon en yüksek maaş alan futbolcunun haftada 30 bin sterlin kazanan Marvelous Nakamba olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Joshua King'in maaş sebebiyle Türkiye'de kalmayı ya da Orta Doğu'ya transfer olmayı tercih edebileceği de aktarıldı.

Fenerbahçe transfer haberi: Joshua King'in maaş detayı! Transfer...

Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

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