Son aday Dorgu

Brigthon ile söz kesen Ferdi Kadıoğlu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Bir yandan Ferdi'nin satışı için pazarlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, diğer yandan da milli sol bekin yerine oyuncu bakıyor. Reguilon ve Rıdvan Yılmaz'la görüşen Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Lecce'nin genç yeteneği Patrick Dorgu için harekete geçtiği belirtildi.

JOSE GÖRÜŞECEK

19 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı haberlerin detayında paylaşıldı. Sarı lacivertli kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; bu transfer girişimi doğru. Ancak piyasa değeri 12 milyon euro olan Danimarkalı için Fenerbahçe'nin maksimum çıkacağı miktarın 10 milyon euro olduğu belirtildi. Mourinho'nun da Dorgu ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.