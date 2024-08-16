TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması an meselesi... Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı lacivertlilerde Caner Erkin iddiası ortaya atıldı. Taraftarlar tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'ye 1 yıllığına gelmesini istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Ferdi'nin ayrılacak olmasından dolayı sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar Caner Erkin'in geri dönmesini istiyor.
Futbolseverler, sosyal medyada 35 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına sezonu kurtarabileceğini iddia ettiler.
7 sezon Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu toplamda 250 maçta sarı lacivertli formayı terletti.
Eyüpspor'un ilk maçında 11'de yer alan Caner Erkin 62 dakika sahada kaldı.
DİĞER