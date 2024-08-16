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TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması an meselesi... Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı lacivertlilerde Caner Erkin iddiası ortaya atıldı. Taraftarlar tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'ye 1 yıllığına gelmesini istiyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:37
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TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Birçok önemli isme sarı lacivertli formayı giydiren yönetim Portekizli hocanın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

FERDİ İNGİLTERE YOLCUSU!

Fenerbahçe ve Milli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması an meselesi.

TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Transferde önceliğini sol bek bölgesine veren sarı lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Ferdi'nin ayrılacak olmasından dolayı sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar Caner Erkin'in geri dönmesini istiyor.

TRANSFER HABERİ - Caner Erkin Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Futbolseverler, sosyal medyada 35 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına sezonu kurtarabileceğini iddia ettiler.

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