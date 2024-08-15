TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday
Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Gündeme son gelen oyuncu ise 1.94'lük dev bir Alman Panzeri. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler orta saha problemini çözmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.
İŞTE O İSİM!
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündeme gelen son isim, Alman futbolcu Anton Levi Stach oldu.
1.94 boyunda olan Stach, hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabiliyor.
Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi mevcut, serbest kalma bedeli ise 15 milyon Euro.
Kariyerinin şimdiye kadarki bölümünde Almanya dışına hiç çıkmayan Stach, geçen sezon Bundesliga'da 35 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans verdi.
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