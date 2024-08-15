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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Gündeme son gelen oyuncu ise 1.94'lük dev bir Alman Panzeri. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:40
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Fenerbahçe, yeni sezona flaş transferlerle başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Sarı-lacivertliler, santrafora En-Nesyri ve Cenk Tosun; kanatlara Saint-Maximin ve Oğuz Aydın gibi önemli transferler yapsa da henüz orta sahasını bulamadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Lugano'ya karşı oynanan rövanş maçında Fred'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe'nin orta saha problemi daha da dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Sarı-lacivertliler orta saha problemini çözmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

İŞTE O İSİM!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündeme gelen son isim, Alman futbolcu Anton Levi Stach oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

1.94 boyunda olan Stach, hem ön libero hem de merkez orta saha oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi mevcut, serbest kalma bedeli ise 15 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Alman Panzeri! 1.94'lük dev aday

Kariyerinin şimdiye kadarki bölümünde Almanya dışına hiç çıkmayan Stach, geçen sezon Bundesliga'da 35 maça çıkıp 2 gol 4 asistlik performans verdi.

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