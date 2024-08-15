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Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:49
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Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken; diğer oyuncular salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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