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Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Çekişmeli mücadele Avrupa basınında yoğun ilgi gördü. İşte Fenerbahçe - Lille karşılaşmasıyla ilgili atılan o manşetler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:36
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Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Sarı lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Öte yandan Avrupa basını, Fenerbahçe - Lille karşılaşmasına geniş yer verdi.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Ntvspor'un derlediği habere göre, mücadele sonrası dış basında Mourinho hakkında flaş manşetler atıldı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

İŞTE O MANŞETLER:

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırdığı Türklere fayda sağlamadı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.

Dış basından flaş Fenerbahçe yorumu! "Mourinho için kötü bir şaka"

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.

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