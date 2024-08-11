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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Lille'i konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sürpriz bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 13:53
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ KARAR!

Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...

Ntvspor'da yer alan habere göre, daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.

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