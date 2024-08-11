FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Lille'i konuk edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sürpriz bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.
Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
MOURINHO'DAN SÜRPRİZ KARAR!
Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.
Fenerbahçe, ilk maçı 2-1 kaybettiği rakibini 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.
Ntvspor'da yer alan habere göre, daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.
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