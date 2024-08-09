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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Uzun bir süredir 6-8 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Kanarya'da, taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki o yıldız, sosyal medyadan transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 09:48
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Sarı lacivertliler şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Kanarya, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun gibi futbolcularla kadrosunu takviye etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Taraftarların en çok transfer beklediği mevkilerin başında ise orta saha geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Fenerbahçe'de, Krunic'in düşük performansı ve Fred'in sakatlığı sonrası 6-8 numara pozisyonuna transfer gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Bu doğrultuda yönetim, Sofyan Amrabat, Carlos Soler, Casemiro, Nemanja Vidic ve Sander Berge gibi oyuncularla temas halindeydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Ancak Kanarya'nın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Sarı lacivertlilerin transferde sürpriz bir ismin peşinde olabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakiplerinden biri olan Union SG'de forma giyen Cameron Puertas sosyal medya üzerinden Fenerbahçe ve Dusan Tadic'i takibe başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Takvim'in haberine göre, 10 numara pozisyonunda forma giyen futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı

Cameron Puertas bu sezon toplam 4 maça çıktı.

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