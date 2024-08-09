TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sosyal medyadan takibe aldı
Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Uzun bir süredir 6-8 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Kanarya'da, taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin gündemindeki o yıldız, sosyal medyadan transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Taraftarların en çok transfer beklediği mevkilerin başında ise orta saha geliyor.
Fenerbahçe'de, Krunic'in düşük performansı ve Fred'in sakatlığı sonrası 6-8 numara pozisyonuna transfer gelmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda yönetim, Sofyan Amrabat, Carlos Soler, Casemiro, Nemanja Vidic ve Sander Berge gibi oyuncularla temas halindeydi.
Ancak Kanarya'nın transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin transferde sürpriz bir ismin peşinde olabileceği öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakiplerinden biri olan Union SG'de forma giyen Cameron Puertas sosyal medya üzerinden Fenerbahçe ve Dusan Tadic'i takibe başladı.
Takvim'in haberine göre, 10 numara pozisyonunda forma giyen futbolcunun bu hamlesi transfer iddialarını da beraberinde getirdi.
Cameron Puertas bu sezon toplam 4 maça çıktı.
25 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Puertas'ın, Union SG ile olan kontratı 2025 yılında bitecek.
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