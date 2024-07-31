Haberler Fenerbahçe Bekle bizi Lille

Bekle bizi Lille

İlk maçı 4-3 kazanan F.Bahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Dzeko ve Szymanski’yle maçı kazandı Temsilcimiz 3’üncü ön elemede Fransız ekibi Lille’in rakibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bekle bizi Lille

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu yıldızlarıyla geçti. İlk karşılaşmayı 4-3 kazanarak tur kapısını ardına kadar aralayan sarı-lacivertler, dün maça yine tutuk başladı. Taraftarının önünde olmasına rağmen bir türlü oyun kuramayan Mourinho'nun öğrencileri, 7'de Mahmoud'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk 45'te isabetli şut bile çekemeyen F.Bahçe'yi maçta Livakovic tuttu. İkinci yarıya Portekizli teknik adam Krunic-Mert Hakan değişikliğiyle başladı. BU değişiklik takıma hareket getirdi. F.Bahçe topun kontrolünü de eline geçirdi. Taraftarının da desteğiyle Lugano kalesine yüklenen sarı-lacivertliler, aradığı golü 59'da kaptanı Edin Dzeko'yla buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ortasına muhteşem yükselen Boşnak yıldız, skora dengeyi getirdi. Bu golden sonra Ferdi'yle Saipi'ye takılan temsilcimiz, Çağlar'la da direği geçemedi. Maç 1-1 bitecek derken karşılaşmanın son anlarında sahneye yıldızlar çıktı. İlk maçın kahramanlarından olan Dusan Tadic, 90+3'te kaptığı topu Szymanski'ye çıkardı. Polonyalı da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru tayin etti: 2-1. Adını üst tura yazdıran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu. İlk maç 6-7 Ağustos'ta, rövanş ise 13-14 Ağustos'ta oynanacak.

Mourinho'ya orta saha müjdesi!
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! Fenerbahçe-Lugano maçı sonrası...
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması
Miranchuk bombası! Okan Buruk'un kararı...
G.Saray'da 8 numara krizi! Aday çok sonuç yok
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18
Daha Eski
7’de 7 yaptı 7’de 7 yaptı 01:13
Çift forvet vurgusu Çift forvet vurgusu 01:12
Şansımız yüzde 50 Şansımız yüzde 50 01:11
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:49
F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! F.Bahçe'ye 1.92'lik dev orta saha! 00:40
Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Okay Yokuşlu Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 00:36