Bekle bizi Lille

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu yıldızlarıyla geçti. İlk karşılaşmayı 4-3 kazanarak tur kapısını ardına kadar aralayan sarı-lacivertler, dün maça yine tutuk başladı. Taraftarının önünde olmasına rağmen bir türlü oyun kuramayan Mourinho'nun öğrencileri, 7'de Mahmoud'un golüyle 1-0 geriye düştü. İlk 45'te isabetli şut bile çekemeyen F.Bahçe'yi maçta Livakovic tuttu. İkinci yarıya Portekizli teknik adam Krunic-Mert Hakan değişikliğiyle başladı. BU değişiklik takıma hareket getirdi. F.Bahçe topun kontrolünü de eline geçirdi. Taraftarının da desteğiyle Lugano kalesine yüklenen sarı-lacivertliler, aradığı golü 59'da kaptanı Edin Dzeko'yla buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ortasına muhteşem yükselen Boşnak yıldız, skora dengeyi getirdi. Bu golden sonra Ferdi'yle Saipi'ye takılan temsilcimiz, Çağlar'la da direği geçemedi. Maç 1-1 bitecek derken karşılaşmanın son anlarında sahneye yıldızlar çıktı. İlk maçın kahramanlarından olan Dusan Tadic, 90+3'te kaptığı topu Szymanski'ye çıkardı. Polonyalı da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru tayin etti: 2-1. Adını üst tura yazdıran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu. İlk maç 6-7 Ağustos'ta, rövanş ise 13-14 Ağustos'ta oynanacak.