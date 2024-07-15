TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanarya için yurt dışından N'Golo Kante müjdesi geldi. İşte haberin detayları...
Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise asla hata yapmak istemiyor.
Kanarya'da bu nedenle takımın başına teknik direktör olarak Jose Mourinho getirildi.
Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin yeni hocasının olmasının ardından yapılacak transfer hamleleri sarı-lacivertli camiada büyük merak konusu haline geldi. Kanarya, kadrosuna katacağı flaş isimlerde gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken dün Arap medyası tarafından müthiş bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre sarı-lacivertli ekip, Al İttihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgileniyor.
33 yaşındaki ön liberoyla ilgili bu haber Fenerbahçe camiasında büyük heyecana neden oldu. Kante'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor.
N'GOLO KANTE KİMDİR?
33 yaşındaki Kante futbola Fransa'nın Suresnes takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Boulogne'nin yolunu tuttu. Bu takımdan ise Caen'e transfer oldu.
Caen'in ardından İngiliz ekibi Leicester City ile anlaştı. Leicester'dan sonra İngiliz devi Chelsea ile el sıkıştı.
Chelsea'dan 2023'ün yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tuttu.
Ana mevkisi ön libero olan Kante, merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor.