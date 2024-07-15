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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu anlamda sarı-lacivertlilerde gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kanarya için yurt dışından N'Golo Kante müjdesi geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Fenerbahçe geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'de 99 puana ulaşmasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise asla hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Kanarya'da bu nedenle takımın başına teknik direktör olarak Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin yeni hocasının olmasının ardından yapılacak transfer hamleleri sarı-lacivertli camiada büyük merak konusu haline geldi. Kanarya, kadrosuna katacağı flaş isimlerde gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken dün Arap medyası tarafından müthiş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

İddiaya göre sarı-lacivertli ekip, Al İttihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

33 yaşındaki ön liberoyla ilgili bu haber Fenerbahçe camiasında büyük heyecana neden oldu. Kante'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

N'GOLO KANTE KİMDİR?

33 yaşındaki Kante futbola Fransa'nın Suresnes takımında başladı. Ardından bir başka Fransız ekibi Boulogne'nin yolunu tuttu. Bu takımdan ise Caen'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası!

Caen'in ardından İngiliz ekibi Leicester City ile anlaştı. Leicester'dan sonra İngiliz devi Chelsea ile el sıkıştı.

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