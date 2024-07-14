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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 18:29
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle şampiyonluk hasretine nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

İlk olarak sol bek bölgesini güçlendiren Kanarya, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Stoper hattını da güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sol bek ve stoper takviyeleri yapan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımı hızlandırmak isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin de transfere onay vermesi sonrası Fransız futbolcunun hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerin milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

CENGİZ ÜNDER YOLCU

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertler, Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer edilen milli futbolcuya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

İKİ TEKLİF GELDİ

Bekleneni bir türlü veremeyen milli futbolcu için Avrupa'dan gelen iki resmi teklif mektubu kulübe ulaştı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

MOURINHO ONAY VERDİ

Ünder için 10 ile 12 milyon Euro'luk teklifler gelirken yönetim tekfik direktör José Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi ve satışına onay aldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Ulaşılan bilgilere göre, bu hafta içi hem futbolcu hem de menajeri ile bir görüşme gerçekleşecek ve karar iletilecek.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Yıldız futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu

Cengiz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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