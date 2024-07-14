Fenerbahçe'de şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper hattını da güçlendiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık mukavele yaptı.
Sol bek ve stoper takviyeleri yapan yönetim, hücum hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımı hızlandırmak isteyen Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Suudi Arabistan Pro Lig yönetiminin de transfere onay vermesi sonrası Fransız futbolcunun hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası iki forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri transferi için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda.
CENGİZ ÜNDER YOLCU
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.
Sarı-lacivertler, Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer edilen milli futbolcuya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
İKİ TEKLİF GELDİ
Bekleneni bir türlü veremeyen milli futbolcu için Avrupa'dan gelen iki resmi teklif mektubu kulübe ulaştı.
MOURINHO ONAY VERDİ
Ünder için 10 ile 12 milyon Euro'luk teklifler gelirken yönetim tekfik direktör José Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi ve satışına onay aldı.
Ulaşılan bilgilere göre, bu hafta içi hem futbolcu hem de menajeri ile bir görüşme gerçekleşecek ve karar iletilecek.
Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Cengiz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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