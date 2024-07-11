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Devlerin Ferdi kapışması

Juventus’tan sonra Arsenal ve M.United da Ferdi için devreye giriyor. Sarı lacivertli kulüp ise kapıyı 30 milyon eurodan açıyor. Juventus’un sportif direktörü Giuntoli büyük çaba harcıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Devlerin Ferdi kapışması

Avrupa'nın dev kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için birbirleriyle yarışıyor. Juventus'un çok istekli olduğu Ferdi'yi İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Manchester United da devrede. Sarı lacivertli kulüp, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho, böylesine önemli bir ismi kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe gelecek tekliflerde kapıyı 30 milyon eurodan açmayı hedefliyor. Transfer durumunun ve görüşmelerinin gidişatına göre 35 ila 40 milyon euro arası da beklentilerin olacağı belirtiliyor. Ferdi konusunda en ısrarcı kulüp Juventus... Juventus'un sportif direktörü Cristiano Giuntoli, genç yıldızı çok istiyor. Daha önce Napoli'de görev alırken, 2022'de de Ferdi'yi isteyen Giuntoli, bu defa Juventus'ta bu transferi yapmayı amaçlıyor. Giuntoli takas dahil tüm opsiyonları değerlendiriyor.

GIUNTOLI YAKINDAN TANIYOR

Ferdi Kadıoğlu konusunda Juventus'un bu kadar ısrarcı olmasında sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin adı öne çıkıyor. 2015-2023 yılları arası Napoli'de sportif direktörlük yapan Giuntoli, Ferdi'yi yakından tanıyor. Fenerbahçe'den daha önce 2019'da Eljif Elması, 2022'de de Kim Min Jae'yi Napoli'ye transfer eden İtalyan yönetici, şimdi Ferdi'yi de Juventus'a kazandırmanın peşinde. 2022'de Kim'le beraber 25 yaşındaki futbolcuyu da Napoli'ye isteyen ancak ret yanıtı alan Giuntoli bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.

NURİ ŞAHİN'İN DE HAYALİ

Yeni sezonda Alman kulübü Borussia Dortmund'un başında olacak teknik direktör Nuri Şahin de Ferdi Kadıoğlu'nun çok beğeniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Ferdi için yüksek bonservis beklentisi bu transferi zor kılıyor. Alman ekibinin şu anda 25 yaşındaki yıldızla alakalı somut bir adım atması mümkün gözükmüyor. Nuri Şahin'in kadrosunda en çok görmek istediği isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu konusunda hamleleri sınırlı duruyor.

MANU ÇOK İSTEKLİ

Juventus'la beraber Arsenal ve Manchester United gibi İngiltere Premier Ligi'nin dev kulüpleri de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor. Daily Mirror'da yer alan haberde Manchester United'ın bizzat Ferdi konusunda harekete geçmeye hazırlandığı ve teklif konusunda ciddi oldukları kaydedildi. Arsenal'in de transfer gelişmelerini izlediği, oluşacak bir fırsatta resmi teklifi sunacağı dile getirildi.

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