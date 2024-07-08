Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde transferi açıklaması beklenirken, ödenecek bonservis bedeli ve Faslı golcünün alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Youssef En-Nesyri transferinde sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Sevilla'ya 16 milyon Euro bonservis artı şarta bağlı 4 milyon Euro bonus teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

İspanyol ekibi, teklife prensipte 'evet' dedi. Sözleşme detayları üzerinde görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerin, bu hafta içinde Faslı golcünün transferini resmen açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

27 yaşındaki oyuncuyla ise 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

En-Nesyri'nin de senelik 5 milyon Euro civarında maaş alacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

CENGİZ'DEN DEVRALIYOR

En-Nesyri, transferi gerçekleştiği anda Fenerbahçe tarihinin en pahalı ismi de olacak.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, daha önce en fazla bonservisi geçtiğimiz yıl Cengiz Ünder için Marsilya'ya ödedi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Fransız ekibine tam tamına milli yıldız için 15 milyon Euro verildi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'den en pahalı oyuncu rekoru Cengiz'e kadar ise 2008'de Real Mallorca'dan alınan Daniel Güiza'ya aitti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler o dönem İspanyol temsilcisine 14 milyon Euro ödemişti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Emenike için de Spartak Moskava'ya 13 milyon Euro verilmişti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

SUUDİLERİ REDDETTİ

İspanyol basını, En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın da Sevilla'ya bir teklif yaptığını ancak Faslı oyuncunun bunu reddettiğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

Marca, 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye imza atmasının an meselesi olduğunun da altını çizdi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları

2015'te Fas'tan Malaga altyapısına gelen En-Nesyri, ilk kez İspanya dışına çıkacak.

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