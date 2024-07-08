TRANSFER HABERİ - En-Nesyri Fenerbahçe'ye rekorla geliyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alan Youssef En-Nesyri transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde transferi açıklaması beklenirken, ödenecek bonservis bedeli ve Faslı golcünün alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerin, bu hafta içinde Faslı golcünün transferini resmen açıklaması bekleniyor.
27 yaşındaki oyuncuyla ise 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
En-Nesyri'nin de senelik 5 milyon Euro civarında maaş alacağı belirtildi.
CENGİZ'DEN DEVRALIYOR
En-Nesyri, transferi gerçekleştiği anda Fenerbahçe tarihinin en pahalı ismi de olacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce en fazla bonservisi geçtiğimiz yıl Cengiz Ünder için Marsilya'ya ödedi.
Fransız ekibine tam tamına milli yıldız için 15 milyon Euro verildi.
Fenerbahçe'den en pahalı oyuncu rekoru Cengiz'e kadar ise 2008'de Real Mallorca'dan alınan Daniel Güiza'ya aitti.
Sarı-lacivertliler o dönem İspanyol temsilcisine 14 milyon Euro ödemişti.
Emenike için de Spartak Moskava'ya 13 milyon Euro verilmişti.
SUUDİLERİ REDDETTİ
İspanyol basını, En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın da Sevilla'ya bir teklif yaptığını ancak Faslı oyuncunun bunu reddettiğini iddia etti.
Marca, 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'ye imza atmasının an meselesi olduğunun da altını çizdi.
2015'te Fas'tan Malaga altyapısına gelen En-Nesyri, ilk kez İspanya dışına çıkacak.
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