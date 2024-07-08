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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..."

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferle ilgili konuşan Portekizli çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşı karşıya gelecekleri Lugano maçında en iyi durumlarında olamayacaklarını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:43
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan transfer sözleri! "Lugano maçında..."

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE O SÖZLER

"Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz."

"Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek."

"Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi."

En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Yaşadığımız en büyük zorluk bu. Bu iyi bir sebepten ötürü. Türk Milli Takımı çok iyi bir iş çıkardı. Yapacak bir şey yok bu konuda.

Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar.

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