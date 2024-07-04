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TRANSFER HABERİ: Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, Armand Lauriente için İtalya’ya çıkarma yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başı konumundaki yıldız için harekete geçen sarı lacivertliler, Çizme ekibi Sassuolo’nun kapısını çalacak. İşte Kanarya'nın transfer teklifi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Transfer sezonunu Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yle açan Fenerbahçe, sol kanat, santrfor, orta saha ve bek arayışlarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Bu bağlamda listesindeki oyuncularla görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, sol kanat için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Hedefteki isim; Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Lauriente...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Geçtiğimiz ay da 25 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalan yönetim, 20 milyon euro talep edilince görüşmeleri kesmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

TEKLİFTE 3 MİLYON EURO ARTIŞ
Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin en tepelerinde yer alan Guadeloupe asıllı Fransız yıldız için tekrardan girişimler başlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Transferi bizzat sportif direktör Mario Branco yönetecek. Portekizli spor adamının başkan Ali Koç'la görüştüğü ve ilk etapta önerilen 10 milyon euroyu, 13 milyon euroya yükselterek İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Ayrıca başarı bonusu da önerilecek. Geçen sezon 40 maça çıkan Lauriente, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

MİLLİ MAÇI YOK
Armand Lauriente, Sassuola'da her ne kadar genel anlamda başarılı bir performans ortaya koysa da bu onu Fransa Milli Takımı'na taşımaya yetmedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

Fransa Milli Takım formasını bu zamana dek hiç giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, Fransa U21'de sadece 2 maça çıktı. Gol ve asist üretemeyene Armand, sadece 42 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Fransız kanat! İşte yapılacak teklif

YÜZDE 84
İtalya'da Sassuolo formasıyla sergilediği performans sonrasında ülkenin önemli kulüplerinin radarına giren Lauriente'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali ise %84 olarak gösteriliyor.

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