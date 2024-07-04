TRANSFER HABERİ: Lauriente ısrarı! Fenerbahçe teklif yükseltti
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, Armand Lauriente için İtalya’ya çıkarma yapacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başı konumundaki yıldız için harekete geçen sarı lacivertliler, Çizme ekibi Sassuolo’nun kapısını çalacak. İşte Kanarya'nın transfer teklifi...
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Geçtiğimiz ay da 25 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalan yönetim, 20 milyon euro talep edilince görüşmeleri kesmişti.
TEKLİFTE 3 MİLYON EURO ARTIŞ
Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin en tepelerinde yer alan Guadeloupe asıllı Fransız yıldız için tekrardan girişimler başlıyor.
Transferi bizzat sportif direktör Mario Branco yönetecek. Portekizli spor adamının başkan Ali Koç'la görüştüğü ve ilk etapta önerilen 10 milyon euroyu, 13 milyon euroya yükselterek İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi.
Ayrıca başarı bonusu da önerilecek. Geçen sezon 40 maça çıkan Lauriente, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
MİLLİ MAÇI YOK
Armand Lauriente, Sassuola'da her ne kadar genel anlamda başarılı bir performans ortaya koysa da bu onu Fransa Milli Takımı'na taşımaya yetmedi.
Fransa Milli Takım formasını bu zamana dek hiç giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, Fransa U21'de sadece 2 maça çıktı. Gol ve asist üretemeyene Armand, sadece 42 dakika sahada kalabildi.
YÜZDE 84
İtalya'da Sassuolo formasıyla sergilediği performans sonrasında ülkenin önemli kulüplerinin radarına giren Lauriente'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali ise %84 olarak gösteriliyor.
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