Fenerbahçe'nin En-Nesyri teklifi ortaya çıktı!

Santrfor transferinde Youssef En-Nesyri'yi ilk sıraya yazan Fenerbahçe Sevilla'nın kapısını 15 milyon euroyla çalmış ancak İspanyol ekibi, 25 milyon euro talep etmişti. Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Faslı oyuncu için sarı-lacivertliler, yeni bir paket hazırladı: Para artı takas... Yönetim, İrfan Can Kahveci'ye talip olan Sevilla'ya milli yıldızın yanı sıra 10 milyon euro bonservis önerme kararı aldı. İspanyol basını da bu transfer girişimini doğruladı.

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AS haberinde; "Sevilla'nın üç yıldır istediği İrfan Can Kahveci'yi takasta kullanmak isteyen Fenerbahçe, 10 milyon euro da bonservis ödeyecek" bilgisini paylaştı. Tecrübeli futbolcunun takasta kullanılma fikrine yönetimden bazı isimlerin karşı çıktığı, gerekçe olarak da "Değerinin altında kalır" görüşünü belirttiği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un ise; sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından dolayı İrfan Can'ın 15 milyon euroya gönderilmesinde bir sakınca görmediği belirtildi.