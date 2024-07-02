Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor
Son dakika spor haberi: Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta tamamlayan Faslı forvet El Kaabi'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. El Kaabi'nin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ve 1 milyon Euro da imza parası alacağı yazıldı.
Süper Lig'de Hatay forması da giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunan ekibi ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.
Tecrübeli forvet geçtiğimiz sezon 50 maça çıkmıştı.
Başarılı isim bu karşılaşmalarda 33 gol attı.
33 golün yanı sıra ayrıca 3 asistlik performans sergiledi.
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