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Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Son dakika spor haberi: Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin yerine golcü arayışında olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Olympiakos'ta tamamlayan Faslı forvet El Kaabi'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. El Kaabi'nin İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Fas basınından sürpriz bir iddia geldi.

Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Mountakhab'ta yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Takvim'in derlediği haberde golcü oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ve 1 milyon Euro da imza parası alacağı yazıldı.

Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Süper Lig'de Hatay forması da giyen 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunan ekibi ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Transferde mutlu son! El Kaabi Fenerbahçe için geliyor

Faslı futbolcu, finalde kupayı getiren golü kaydetmişti.

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