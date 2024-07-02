Fenerbahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! Transfer tarihi netleşti

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor.

Levent Mercan'a imza attıran, Çağlar Söyüncü ile de her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, şimdi de golcü sorununu çözmek için kolları sıvadı ve İspanya'ya çıkarma yaptı.

Hedefteki isim; Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri... 27 yaşındaki santrfor için İspanyol ekibine ilk teklif 15 milyon euro olarak yapıldı.

MARIO BRANCO BİTİRECEK

Sarı-lacivertlilerin teklifini az bulan İspanyol ekibi, 20 milyon euro istedi. Transferle bizzat sportif direktör Mario Branco ilgileniyor. Görüşmeler sürüyor.

HAFTA SONUNA KADAR...

Portekizli spor adamı, En-Nesyri transferinde hafta sonuna kadar mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncunun kampa yetiştirilmesi planlanıyor.

Geçen sezon Sevilla'yla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan En-Nesyri, 20 gol attı, 3 de asist yaptı.

İSPANYA DIŞINA ÇIKMADI

1 Temmuz 2015'te Fas'ın AM Football takımından 125 bin euroya Malaga U19 takımına gelen Youssef En-Nesyri, 1 sezon sonra A. Malagueno'ya geçti.

Yarım sezon sonra ise Malaga A takımına geri çağrıldı. 1.5 sezon Malga formasını giyen Faslı golcü, 17 Ağustos 2018'de 6 milyon euro karşılığında CD Leganes'e transfer oldu.

1.5 sezonda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken En-Nesyri, 16 Ocak 2020'de ise 20 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya geçti.

Nesyri, kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacak.

2020'den bu yana Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri, toplamda 196 maça çıktı. Faslı yıldız bu karşılaşmalarda 73 gol attı.