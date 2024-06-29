Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti ile kozlarını paylaşıyor. Maçla ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 11:26
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Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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FENERBAHÇE 1-1 PETROLUL | MAÇ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başladı. Fenerbahçe, kamptaki ilk hazırlık maçını Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile oynuyor.

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİEŞTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Petrolul Ploieşti maçı saat 10:30'da başladı. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube Katıl'da canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Rade Krunic, Mert Hakan, Fred, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE PETROLUL MAÇINI CANLI İZLE

FENERBAHÇE YOUTUBE KATIL İZLE

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