Haberler Fenerbahçe Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Yeni sezon hazırlık kampını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı laciverli yönetime sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi'nin peşinde olan Alman devi yıldız oyuncuya karşılık golcü ismi Fenerbahçe'ye önerdi. İşte detaylar... FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Avrupa'nın birçok takımı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşerken ilk resmi teklif Borrussia Dortmund'dan geldi.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Almanya'da Bundesliga ekibinin yöneticileri ile bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, beklentilerinin 30 milyon olduğunu dile getirdi.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Bunun üzerine pazarlıklarda takas formülü gündeme geldi.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Sabah'ta yer alan habere göre; bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı.

Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...

Yıldız oyuncu 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.

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