Alman devinden Fenerbahçe'ye flaş transfer teklifi! Ferdi'ye karşılık...
Yeni sezon hazırlık kampını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı laciverli yönetime sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Ferdi'nin peşinde olan Alman devi yıldız oyuncuya karşılık golcü ismi Fenerbahçe'ye önerdi. İşte detaylar... FENERBAHÇE HABERLERİ
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Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı.
Bunun üzerine pazarlıklarda takas formülü gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı.
Yıldız oyuncu 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.
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