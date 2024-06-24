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Avusturya'da 3 karşılaşma
Fenerbahçe, Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacak. 6 Temmuz'da, Admira Wacker'le karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hajduk Split'le bir maça çıkacak. Fenerbahçe üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da Strasbourg'la yapacak. İlk iki maç saat 19.00'da Strasbourg mücadelesi ise 18.30'da başlayacak.
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