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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Fenerbahçe'de santrfor konusunda arayışlar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga'ya damga vuran yıldız futbolcu için tüm şartlarını zorlayacak. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro yapılanmasına gidiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Sarı-lacivertli ekip ilk olarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Mourinho hamlesinden sonra Kanarya, transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Yıldız oyuncu arayışına bürünen Fenerbahçe, flaş bir ismi listesine aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Sarı-lacivertlilerin Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Gineli golcü Serhou Guirassy için masada olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Fenerbahçe'nin de golcü futbolcu için bu bedeli gözden çıkardığı ve 28 yaşındaki yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Yıldız futbolcuya Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Almanya'da manşet oldu! Fenerbahçe temaslara başladı

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

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