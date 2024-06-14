Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu yıldız takviyeleriyle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer listesinde yer alan Senegalli yıldız Sadio Mane'den sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Jose Mourinho hamlesiyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Portekizli çalıştırıcının gelişiyle kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Sadio Mane...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Fenerbahçe'nin transferde öncelikli hedeflerinden olan Mane için Suudi Arabistan'dan sevindirici haberler geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Arap medyasının iddiasına göre Al Nassr Kulübü, Juventus'un sol kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Eğer bu transfer gerçekleşirse, 32 yaşındaki sol kanat Sadio Mane de Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Sadio Mane, geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 46 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe dünya yıldızı için geri sayımda! Yeni formayı o tanıtacak
F.Bahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız ManU'dan
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ!
KEÇİBOYNUZLU FİT PANKEK TARİFİ😋
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! 23:59
Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... 23:46
Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da 23:46
Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 23:46
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor 23:46
İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza 23:46
Daha Eski
Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay Dzeko'ya sürpriz talip! Transferde flaş detay 23:46
F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! F.Bahçe'ye Bayern'den genç yetenek! 23:46
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte o yıldız 23:46
Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a Transferde büyük bomba! Can Uzun G.Saray'a 23:46
Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... Çağlar'dan flaş hamle! Yönetimle görüştü ve... 23:46
Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi! Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi! 23:46