TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu yıldız takviyeleriyle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer listesinde yer alan Senegalli yıldız Sadio Mane'den sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Arap medyasının iddiasına göre Al Nassr Kulübü, Juventus'un sol kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.
Eğer bu transfer gerçekleşirse, 32 yaşındaki sol kanat Sadio Mane de Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.
Sadio Mane, geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 46 maça çıktı.
Senegalli yıldız, 19 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Mane'nin Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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