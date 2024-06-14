TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi!

Arap medyasının iddiasına göre Al Nassr Kulübü, Juventus'un sol kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, 32 yaşındaki sol kanat Sadio Mane de Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.