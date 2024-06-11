Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe transferde atağa kalktı. Hücum hattına takviyeler yapan İzmir ekibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşine düştü. Milli oyuncunun transfere sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 13:06
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TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımdan gönderilecek isimlere kulüp arayan yönetim görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Umut Nayir, sarı lacivertlilerden ayrılacak isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar golcü Umut Nayir'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı.

TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!

Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.

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