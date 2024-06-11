TRANSFER HABERİ - Göztepe Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe transferde atağa kalktı. Hücum hattına takviyeler yapan İzmir ekibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşine düştü. Milli oyuncunun transfere sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar golcü Umut Nayir'in peşine düştü.
Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi.
Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı.
Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.
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