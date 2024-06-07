Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı esmeye devam ediyor. Attığı imzayla sarı lacivertli camiayı hava sokan Portekizli teknik direktör, gündem yaratacak bir hamlede daha bulundu. 61 yaşındaki çalıştırıcının, dünyaca ünlü o yıldıza transfer telefonu açtığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

İsmail Kartal'la yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho getirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Öte yandan Fenerbahçe'de, Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Sarı lacivertli ekibin transfer listesindeki yıldızlardan Tottenham'lı Heung-min Son konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Teknik direktör Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırırken maksimum verim aldığı Güney Koreli yıldızı bizzat arayarak Fenerbahçe'ye gelmesini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor

Müthiş sürati nedeniyle "Uçan Koreli" olarak adlandırılan 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi zor görünse de İngiliz kaynaklar, Mourinho etkisiyle transferin gerçekleşebileceğini belirtti.

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