FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Mourinho şov! Dünya yıldızını ikna ediyor
Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı esmeye devam ediyor. Attığı imzayla sarı lacivertli camiayı hava sokan Portekizli teknik direktör, gündem yaratacak bir hamlede daha bulundu. 61 yaşındaki çalıştırıcının, dünyaca ünlü o yıldıza transfer telefonu açtığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan Fenerbahçe'de, Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.
Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli bir haber geldi. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekibin transfer listesindeki yıldızlardan Tottenham'lı Heung-min Son konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırırken maksimum verim aldığı Güney Koreli yıldızı bizzat arayarak Fenerbahçe'ye gelmesini söyledi.
Müthiş sürati nedeniyle "Uçan Koreli" olarak adlandırılan 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi zor görünse de İngiliz kaynaklar, Mourinho etkisiyle transferin gerçekleşebileceğini belirtti.
Tottenham bir yıl daha sözleşmesi olan Son'a yeni mukavele önermedi.
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