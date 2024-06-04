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TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi büyük yankı uyandırdı. Kanarya'da şimdi gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun ardından olay bir imzayı daha gerçekleştirmek istiyor. Fenerbahçe'nin son olarak bir zamanlar tüm dünyanın konuştuğu o süper yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:33
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TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Bu sezonun ardından gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip şimdiden flaş hamleler yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Kanarya, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

RESMİ İMZA ATILDI
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

JOSE MOURINHO: ŞU DAKİKADAN İTİBAREN SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM
Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Mourinho'yu takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin şaşalı bir transfer sezonu geçirmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Sarı-lacivertli kulüpte 2 başkan adayı da iddialı hamlelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Seçilirse Portekizli teknik direktörü başa geçirme vaadi veren Aziz Yıldırım, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinden sonra diğer hamlelerden de bahsetti.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Mevcut yönetime çağrıda bulunan Yıldırım, "Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku, Paulo Dybala, Alexander Sörloth ve Anderson Talisca'yı istiyor Mourinho. Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Sarı-lacivertli taraftarlar başkanlık yarışının kızışmasından mutluluk duyuyorlar.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Ortaya atılan transfer iddiaları ile birlikte dünya yıldızlarının Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Kanarya'nın Saint-Maximin'den Lewandowski'ye kadar birçok oyuncu ile adı geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Şimdi ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

F.BAHÇE'DEN GRIEZMANN BOMBASI!
Fenerbahçe gelecek sezon yapılanmaya gideceği ve bazı dünya yıldızlarını kadrosuna katacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Bu futbolculardan birinin de Antoine Griezmann olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Menajerler vasıtasıyla ilk görüşme yapılan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Yıldız oyuncuyu cezbeden şeyin Mourinho'nun takımın başına geçmesi olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'nin bir diğer kozlarından biri de Şampiyonlar Ligi. Ön eleme oynayacak sarı-lacivertliler Griezmann'ı ikna etmeye çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu! Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe ilk olarak kiralık teklifini masaya yatıracak.

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