Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz yıldız Raheem Sterling ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 13:29
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Fenerbahçe, gelecek sezona flaş transferlerle girmek için büyük mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

2. sırada tamamlanan ligin ardından uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Kanarya'da kurmaylar gelecek sezon transferde büyük oynama kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Raheem Sterling olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Raheem Sterling geride kalan sezonda Chelsea'de 43 müsabakada forma şansı buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

29 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Raheem Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Queens Park Rangers altyapısında futbola başlayan Raheem Sterling daha sonra Liverpool ve Manchester City'de oynadı. Chelsea, 2022-2023 sezonu başında başarılı futbolcu için 56 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 82 karşılaşmaya çıktı ve 20 gol attı.

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