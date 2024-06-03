TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!

Raheem Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Queens Park Rangers altyapısında futbola başlayan Raheem Sterling daha sonra Liverpool ve Manchester City'de oynadı. Chelsea, 2022-2023 sezonu başında başarılı futbolcu için 56 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.