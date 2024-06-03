TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Raheem Sterling heyecanı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak İngiliz yıldız Raheem Sterling ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jose Mourinho ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin Raheem Sterling olduğu öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'in peşine düştü.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.
Raheem Sterling geride kalan sezonda Chelsea'de 43 müsabakada forma şansı buldu.
29 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
İngiliz yıldız, takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi.
Raheem Sterling'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Queens Park Rangers altyapısında futbola başlayan Raheem Sterling daha sonra Liverpool ve Manchester City'de oynadı. Chelsea, 2022-2023 sezonu başında başarılı futbolcu için 56 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.
Yıldız futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 82 karşılaşmaya çıktı ve 20 gol attı.
DİĞER