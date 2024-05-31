FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkan belli olacak. Sarı-lacivertlilerde yönetimin netleşmesiyle ilk olarak takımın teknik direktörü belli olacak. Kanarya'da başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho’yla 2+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın 61 yaşındaki teknik adama iki sezon için servet önerdiği ortaya çıktı. İşte o rakam ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Cumartesi günü de Portekizli teknik adamla bir görüşme daha yapmak üzere Londra'ya gidecek.
Burada yapılacak toplantıda 61 yaşındaki çalıştırıcıyla son detaylar konuşulacak.
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün Ankara'da yaptığı açıklamada; "Jose Mourinho ile 2+1 yıllığına anlaştık. İmzayı attı" dedi.
PAZARTESİ GELECEK
Yıldırım'ın seçilmesi halinde 10 Haziran Pazartesi günü Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceği de belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını bu haberi manşetine taşıdı.
MOURINHO'YA 40 MİLYON EURO!
Ülkenin önde gelen basın organlarından olan AS, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya iki yıllığına 40 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.
Haberde; "Portekizli, kadrosunu istediği gibi oluşturabilecek şartlara sahip olursa sözleşmeyi imzalayacak" denildi.
EN KARARLISI FENERBAHÇE
İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski kulubü Chelsea'den haber beklediğini ancak beklediği bu haberin gelmesinin çok zor olduğunu yazdı.
Haberde; "Jose Mourinho için en kararlı takım Fenerbahçe" bilgisi de paylaşıldı.
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