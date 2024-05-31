Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkan belli olacak. Sarı-lacivertlilerde yönetimin netleşmesiyle ilk olarak takımın teknik direktörü belli olacak. Kanarya'da başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho’yla 2+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. Aziz Yıldırım'ın 61 yaşındaki teknik adama iki sezon için servet önerdiği ortaya çıktı. İşte o rakam ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak Jose Mourinho'yu açıkladı.

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FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Cumartesi günü de Portekizli teknik adamla bir görüşme daha yapmak üzere Londra'ya gidecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Burada yapılacak toplantıda 61 yaşındaki çalıştırıcıyla son detaylar konuşulacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün Ankara'da yaptığı açıklamada; "Jose Mourinho ile 2+1 yıllığına anlaştık. İmzayı attı" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

PAZARTESİ GELECEK
Yıldırım'ın seçilmesi halinde 10 Haziran Pazartesi günü Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceği de belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İspanyol basını bu haberi manşetine taşıdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

MOURINHO'YA 40 MİLYON EURO!
Ülkenin önde gelen basın organlarından olan AS, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya iki yıllığına 40 milyon euro maaş önerdiğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

Haberde; "Portekizli, kadrosunu istediği gibi oluşturabilecek şartlara sahip olursa sözleşmeyi imzalayacak" denildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho'ya servet! İşte o rakam

EN KARARLISI FENERBAHÇE
İngiliz basını, Jose Mourinho'nun eski kulubü Chelsea'den haber beklediğini ancak beklediği bu haberin gelmesinin çok zor olduğunu yazdı.

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