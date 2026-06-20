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Haberler Dünya Kupası Ekvador-Curaçao maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Ekvador-Curaçao maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda kritik bir mücadele yaşanıyor. İlk maçında şanssız bir yenilgi alan ve -1 averajla üçüncü sırada yer alan Ekvador, gruptan çıkma şansını canlı tutmak için sahaya çıkıyor. Karşısında ise ilk maçta ağır bir yenilgi yaşayan ve 0 puan, -6 averajla son sırada bulunan Curaçao yer alıyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu maçta galibiyet zorunluluğu var. Ekvador-Curaçao maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 02:49
Ekvador-Curaçao maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda düğümü çözecek ve turnuvaya veda edecek ilk takımı büyük ölçüde belirleyecek olan dev eşleşmede heyecan dorukta. İlk maçta sergilediği dirençli futboluna rağmen sahadan puansız ayrılan Ekvador, bu kez işi şansa bırakmamak ve farklı bir galibiyet almak amacıyla Curaçao karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Diğer tarafta ise ilk maçta kalesinde gördüğü gollerle ağır bir yara alan ve turnuvanın en büyük sürprizine imza atmak isteyen Curaçao, güçlü rakibini devirerek gruptaki tüm dengeleri altüst etmenin hesaplarını yapıyor. Ekvador-Curaçao maçının haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ekvador-Curaçao maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EKVADOR-CURAÇAO MAÇI İLK 11'LER

Ekvador: Galindez; Franco, Pacho, Hincapie, Estupinan Yeboah, Caicedo, Vite, Alcivar, Valencia, Plata

Curaçao: Room; Floranus, Gaari, Obispo, Fonville, Brenet, L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia Chong, Locadia,

Ekvador-Curaçao MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası E Grubu kapsamındaki Ekvador-Curaçao mücadelesi 21 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Ekvador-Curaçao MAÇI SAAT KAÇTA?

E Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 03.00'te başladı.

Ekvador-Curaçao MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvador-Curaçao mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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