Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibine dönmesiyle savunma için arayışlara giren sarı-lacivertliler, aradığı ismi buldu. Kanarya, Liverpool'dan ayrılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç listesindeki isimlerle temas halinde...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Joel Matip, geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

2016 yılında Schalke'den Liverpool'a transfer olan Matip, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor

Matip ile ilgili konuşan Jurgen Klopp, "Harika bir profesyonel, harika bir futbolcu ve harika bir insan. Onu bu kadar uzun süre aramızda bulundurmak bizim için bir şans ve şimdi yeni bir yola adım atarken ona sadece en iyisini dilemek düşer" dedi.

G.Saray'dan Bruno Fernandes bombası!
G.Saray'a Hollandalı dinamo! Premier Lig'den geliyor
DİĞER
Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Güney Kore Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump suçlu bulundu! 34 suçtan yargılanıyordu: Hapse mi girecek? Biden'ın seçimlere...
Torreira'nın partneri belirlendi! Transferde zorlu rakipler
F.Bahçe'den Maximin bombası! Transfer böyle bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aziz Yıldırım'dan Mourinho'ya servet! İşte o rakam
F.Bahçe'den Maximin bombası! Transfer böyle bitecek
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:47
A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2024'e uğurlama yemeği 00:45
Hoş geldin Bodrum FK Hoş geldin Bodrum FK 00:40
Derbi F.Bahçe’nin Derbi F.Bahçe’nin 00:38
Şampiyon Bodrum FK Şampiyon Bodrum FK 00:38
Cavani'den milli takım kararı! Cavani'den milli takım kararı! 23:41
Daha Eski
Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! Kocaelispor'dan Sakaryaspor'a gönderme! 23:21
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:54
Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK! 22:52
F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! F.Bahçe Beşiktaş'ı devirdi ve seride öne geçti! 22:52
Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... Terim şampiyonluk kutlamasında! Okan Buruk... 22:52
Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" Ali Koç'a flaş sözler! "Mourinho ile konuştular" 22:52