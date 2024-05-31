TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye bedava stoper! Çağlar Söyüncü'nün yerine geliyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün İspanyol ekibine dönmesiyle savunma için arayışlara giren sarı-lacivertliler, aradığı ismi buldu. Kanarya, Liverpool'dan ayrılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip...
Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor.
Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı...
4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi.
Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak.
Joel Matip, geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi.
2016 yılında Schalke'den Liverpool'a transfer olan Matip, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.
Matip ile ilgili konuşan Jurgen Klopp, "Harika bir profesyonel, harika bir futbolcu ve harika bir insan. Onu bu kadar uzun süre aramızda bulundurmak bizim için bir şans ve şimdi yeni bir yola adım atarken ona sadece en iyisini dilemek düşer" dedi.
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