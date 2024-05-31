Fenerbahçe'de transferin 1'i bitti diğeri de an meselesi!
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe gelecek seoznun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip şimdiden 1 transferi bitirdi. Aynı zamanda Kanarya, diğer oyuncunun kadroya katılması için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 09:54 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 09:59
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Sezon sonlandıktan sonra Karagümrük'ün kiralama opsiyonunu kullanmasıyla bonservisi ile takıma katılan Can Keleş, bu sezon 5 gol 4 asistlik performans ile göz doldurmuştu.
Can Keleş için de sarı-lacivertlilerin 3 milyon euro önerdiği belirtildi.
Can Keleş Kimdir?
Futbola Haidbrunn altyapısında başlayan Can, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekerken kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Önce Wacker Wiener Neustadt altyapısına geçiş yaptı. Yukarı yönlü ivmesine sürdüren sol ayaklı kanat oyuncusu önce Rapid Wien ardından Austria Wien altyapısına transfer oldu. 2020/2021 sezonunda Austria Wien A Takımı'na yükselen 22 yaşındaki genç yıldız, sezon başında Karagümrük'e kiralanarak Türk futboluna merhaba demişti.
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