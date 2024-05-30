FENERBAHÇE HABERİ: Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş sözler! "Bunların menajeri Mourinho ile konuştu"

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar geldi. Seçime oldukça iddialı hazırlanan Yıldırım, başkan olması halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

Ali Koç yönetimi hakkında çarpıcı sözler kullanan Aziz Yıldırım, şu anki yönetimin Jose Mourinho ile konuşarak 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' dediğini ifade etti.

"MOURINHO İLE KONUŞTULAR"

Bunların menajeri Jose Mourinho'yla görüşüp 'Aziz Yıldırım enkaz bıraktı' demiş. Mourinho ile konuşuyorduk, adamın önünde tesisler açık, sordum Jose'ye 'Bunları kim yaptı biliyor musun?' dedim.

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAM KONGREYE GİDECEĞİM"

Başkan seçilirsem ve Fenerbahçe'yi ilk sene şampiyon yapamazsam sezon sonunda olağanüstü seçimli kongreye gideceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum.