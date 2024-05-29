Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferde gündem yaratan yıldızların peşinde. Santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Kanarya, Barcelona'dan ayrılma planları yapan Lewandowski'nin peşinde düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Uzun süredir Süper Lig'de şampiyonluktan uzak kalan Kanarya, gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transferler için erken davranılacak.
Ayrılacak isimlerin yerini nokta atışı takviyelerle doldurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde imzalar peş peşe gelecek.
Mevcut başkan Ali Koç'un gündem yaratacak bir transferle camiayı heyecanlandırmak istediği ifade ediliyor.
LEWANDOWSKI BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un yeniden başkalığa seçilmesi durumunda Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski'yi getireceği iddia edildi.
BRANCO DEVREYE GİRDİ!
Barça'da mutsuz olan yıldız oyuncu için Branco'nun devreye girdiği ve temaslara başladığı ileri sürüldü.
Bu sezon Barcelona'da 49 resmi maçta forma giyen Lewandowski, 26 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
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