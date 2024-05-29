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Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Kadroda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferde gündem yaratan yıldızların peşinde. Santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Kanarya, Barcelona'dan ayrılma planları yapan Lewandowski'nin peşinde düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:58
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Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de tarihi seçime sayılı günler kala iki başkan adayı da hamlelerini belirlemeye başlardı.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

İki aday da teknik direktörünü belirlerken takıma yapılacak takviye konusunda ise bomba iddialar ortaya atıldı.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci bitiren sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun planlamaları için düğmeye basıldı.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Uzun süredir Süper Lig'de şampiyonluktan uzak kalan Kanarya, gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transferler için erken davranılacak.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Ayrılacak isimlerin yerini nokta atışı takviyelerle doldurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde imzalar peş peşe gelecek.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Mevcut başkan Ali Koç'un gündem yaratacak bir transferle camiayı heyecanlandırmak istediği ifade ediliyor.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

LEWANDOWSKI BOMBASI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un yeniden başkalığa seçilmesi durumunda Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski'yi getireceği iddia edildi.

Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

BRANCO DEVREYE GİRDİ!
Barça'da mutsuz olan yıldız oyuncu için Branco'nun devreye girdiği ve temaslara başladığı ileri sürüldü.

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