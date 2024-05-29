Transferde büyük bomba! Lewandowski Fenerbahçe'ye

Mevcut başkan Ali Koç'un gündem yaratacak bir transferle camiayı heyecanlandırmak istediği ifade ediliyor.

LEWANDOWSKI BOMBASI! Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un yeniden başkalığa seçilmesi durumunda Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski'yi getireceği iddia edildi.