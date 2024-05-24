Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Premier Lig devi Arsenal ile anılan başarılı futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray'ı devirerek son hafta öncesi şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Milli yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Adı sık sık Arsenal ile anılan Ferdi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

İngiliz basını, Arsenal'in ardından West Ham United'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

"westhamzone" adlı sitede yer alan habere göre; Londra ekibi, 24 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye kısa süre içinde 22 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den flaş karar! 'Şampiyon ol..."
G.Saray'dan ses getirecek transfer! F.Bahçe'nin eski golcüsü geliyor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:27
Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! Cenk ve Salih'ten şampiyonluk sözleri! 01:26
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:14
Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum Hasan Arat: Takımımla gurur duyuyorum 01:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:08
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:08
Daha Eski
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Beşiktaş'a tebrik 01:05
"Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" "Ben olmasam da Trabzonspor kupa kaldıracaktır" 01:01
İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 01:00
Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik! 01:00
Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... Beşiktaş kupayı kaldırdı! İşte o anlar... 01:00
Serdar Topraktepe: Mağlup duruma düşmemize rağmen... Serdar Topraktepe: Mağlup duruma düşmemize rağmen... 01:00