FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na dudak uçuklatan teklif! Herkes Arsenal derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Premier Lig devi Arsenal ile anılan başarılı futbolcuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Adı sık sık Arsenal ile anılan Ferdi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basını, Arsenal'in ardından West Ham United'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını iddia etti.
"westhamzone" adlı sitede yer alan habere göre; Londra ekibi, 24 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye kısa süre içinde 22 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı.
Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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