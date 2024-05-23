Derbilerin kralı

Galatasaray'ı son derbide mağlup eden Fenerbahçe, sergilediği performansla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Ezeli rakiplerine karşı bu sezon büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı ve sadece 1'ini kaybetti. Derbilerde bir başka oynayan Fenerbahçe, son 10 yıla da damga vurdu. 2014'TEN bu yana şampiyon olamasa da ezeli rakiplerini her zaman yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, son 10 sezonda ligde 60 derbi oynadı. Bu maçların 20'sinde zafere ulaşan Fenerbahçe, 25'inden ise beraberlikle ayrıldı. Sadece 15 karşılaşmada rakiplerine boyun eğen sarı- kanarya, topladığı 85 puanla da derbilerde en fazla puan alan takım oldu. Beşiktaş 82, Galatasaray 81, Trabzonspor ise 75 puan kazanabildi.