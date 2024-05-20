Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray öyle bir futbol oynadı ki İcardi'ye bir tane gol atacak pozisyon gelmedi. Fenerbahçe mi çok iyi defans yaptı yoksa Galatasaray'ın çok kötü taktiği ve oyunu mu var. Biz ikisi de var diyelim. Hani bir laf var ya Türkçe'de yemek kursağında kaldı derler; Şampiyonluk Galatasaray'ın kursağında da kalırsa şaşırmayız. Galatasaray haftaya Konya ile oynayacak. Puan cetveline bakınca bir puan Konya'yı ligde bırakıyor, Galatasaray'ı da şampiyon yapıyor. Galatasaray şampiyon olacak görünüyor ama Fenerbahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında karizmasını çizdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN: Sezon Galatasaray'ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim. Maçtan önce Mert Hakan'ın çıkardığı gergin havanın tuzağına düştü Galatasaray! O muhteşem taraftar da haftalardır makine gibi oynayan Galatasaray da bir anda o kadar gerildi ki… Fenerbahçe'nin istediği tam da buydu… Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar Galatasaray'a futbol oynatmadı. Muazzam savaştılar. Adım attırmadılar Galatasaraylı oyunculara… Düşünün ki Livakovic hiç yere yatmadı, en kolay maçını oynadı. Hatta 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen hiç oyundan düşmedi İsmail Kartal'ın öğrencileri… Her oyuncu iki kişilik mücadele etti sahada. Galatasaray golü bulamadıkça gerildi de gerildi… Kenar yönetimi de bu gerginlikle mücadele edemedi. İlk yarıda Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut atamadı, korner bile kullanamadı. Hem de Fenerbahçe 10 kişi kalmışken…