Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırdı ve şansını son haftaya taşıdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, derbiyi flaş yorumlarla değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ: LİGİN AĞABEYİ
Djiku, "Gurur maçına çıkacağız" demişti; çıktılar… "Hakemi de yeneceksiniz" demişlerdi; yendiler… "Hesabı son hafta görürüz" diye yola çıktılar; yaptılar… 18 yaşındaki çocuklara gol atıp, sevinç kulesi kuranlara aslında ne olacağını söylemeleri lazımdı; anlattılar. Fenerbahçe daha inanmış, daha isteyen ve "oynayan" takım olarak çıktı sahaya. Kolay değil 50 bin rakip taraftar önünde, "her şeyle" mücadele edeceksiniz. Ders verdiler, konum belirlediler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…" Sonrası; "Kimin şampiyon olacağını göreceğiz"…

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Böyle maçların teknik-taktik eleştirisi boşunadır. Elbette planlar vardır saha içinde ama yüreklerin konuştuğu, topa vurduğu, siper olduğu maçlardır bunlar. Yanılmadım; Okan Buruk'un beraberliği önceleyeceğini, oyuncularını da buna göre kurgulayacağını yazdım, söyledim. Çünkü Okan Hoca bugüne kadar çok Fenerbahçe maçı kazandı ama hiç birinde saldırmadı, hep savundu. Yine aynısını yaptı.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

21'de Arda Kardeşler "sezon geleneğini" yerine getirdi, Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı. Zaten Fenerlilerin itirazı, 2 Nisan toplantısı, Süper Kupa protestosu bu yüzdendi. Galatasaray'ın şanssızlık yaşamasına bile izin vermeyen sistem, uzatmalar dahil 82 dakika Fenerbahçe'yi eksik oynattı. Hem de rakip sahada… Hem de eksiklerine rağmen. Çağlar'ın golü bir yerde "adalet"in tecellisi.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe takım olarak kendini taraftara affettirdi. Stadında fark bekleyen, tur için toplanan Galatasaray taraftarını evine buruk gönderdi. Fred'e bir parantez. Kadıköy'de onu da sahaya çıkarmamışlardı Galatasaray maçında. Anladınız mı hesapları, nakış nakış işlemeleri, verilmeyen-verilen kartları. İsmail Kartal'a, takımın üstünden elini çekmeyen Ali Koç'a, dimdik duran Fenerbahçe takımına ve Rams Park'a gelip susmayanlara selam olsun. Şimdi anlatsınlar mayıslar'ın kimin olduğunu, nasıl olduğunu…

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: KARİZMA ÇİZDİ
Galatasaray bu maçı kazanacak hiçbir şey yapmadı… Hem de Fenerbahçe uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen. Mert Hakan Yandaş seyirciyi tahrik edip, hakemi ve Galatasaraylıları bozayım derken kendi takımını bozdu. Ne zaman oyundan alındı Fenerbahçe daha rahat oynamaya başladı. Mert Hakan'ın düşünce tarzı milattan önceki futbolun içinde kaldı. Rakip sahada oynuyorsan; ayağa top yapacaksın, rakibi hem yorup hem sinirlendireceksin. Galatasaray bunu engelleyecek bir şey yapamadı. Demek ki biraz fazla havaya girmişler.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Fenerbahçe iyi mücadele etti, akıllı oynadı. Maçın hakemi çok kötü bir idare gösterdi. Daha maçın çok başında arkadan hareket yapan futbolcuya sarı kartını gösterse olaylar bu duruma gelmezdi. Futbolcular sonraki bütün pozisyonlarda "Orada bize verdin, burada onlara niye vermiyorsun" diye itirazda bulundular. İsmail Kartal bu maça çıkardığı kadro ve aldığı netice ile şimdiye kadar nerelerde hata yaptığını herhalde anlamıştır. Verdiği taktik, çıkardığı kadroyla İsmail sınıfı geçti, yaptığı işlerle oyuncu değişiklikleriyle Okan Buruk sınıfta kaldı.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Galatasaray öyle bir futbol oynadı ki İcardi'ye bir tane gol atacak pozisyon gelmedi. Fenerbahçe mi çok iyi defans yaptı yoksa Galatasaray'ın çok kötü taktiği ve oyunu mu var. Biz ikisi de var diyelim. Hani bir laf var ya Türkçe'de yemek kursağında kaldı derler; Şampiyonluk Galatasaray'ın kursağında da kalırsa şaşırmayız. Galatasaray haftaya Konya ile oynayacak. Puan cetveline bakınca bir puan Konya'yı ligde bırakıyor, Galatasaray'ı da şampiyon yapıyor. Galatasaray şampiyon olacak görünüyor ama Fenerbahçe, Galatasaray'ın kendi sahasında karizmasını çizdi.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN: Sezon Galatasaray'ı hiç bu kadar kötü oynarken görmemiştim. Maçtan önce Mert Hakan'ın çıkardığı gergin havanın tuzağına düştü Galatasaray! O muhteşem taraftar da haftalardır makine gibi oynayan Galatasaray da bir anda o kadar gerildi ki… Fenerbahçe'nin istediği tam da buydu… Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar Galatasaray'a futbol oynatmadı. Muazzam savaştılar. Adım attırmadılar Galatasaraylı oyunculara… Düşünün ki Livakovic hiç yere yatmadı, en kolay maçını oynadı. Hatta 21. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen hiç oyundan düşmedi İsmail Kartal'ın öğrencileri… Her oyuncu iki kişilik mücadele etti sahada. Galatasaray golü bulamadıkça gerildi de gerildi… Kenar yönetimi de bu gerginlikle mücadele edemedi. İlk yarıda Galatasaray, rakip kaleye isabetli şut atamadı, korner bile kullanamadı. Hem de Fenerbahçe 10 kişi kalmışken…

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

İsmail Kartal'ı tebrik etmek lazım. Sezon sonunda gönderileceğini bilmesine rağmen takımını o kadar iyi hazırlamış ki… Dersine o kadar iyi çalışmış ki… Mourinho seslerinin gölgesinde 'gecenin şövalyesi' oldu İsmail Kartal… A Spor'daki yayınlarımda hep şunu söyledim. Gazetemde de yazdım… 'Galatasaray'daki seçim atmosferi, Erden Timur var mı, yok mu soruları şampiyonluğa koşan Galatasaray'ı saha dışına çıkarıyor. Motivasyonu bozuluyor takımın' diye… Bir anda Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray oldu. Oyuncuların motivasyonu adeta tuzla buz oldu. Dünkü sonuç, bunun en büyük göstergesi… Hatta tribünler bile Galatasaray'ı ateşleyemedi.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Dünkü maçta Galatasaray'a 1 puan yeterken, 'kazanamıyorsan, kaybetme' anlayışına dönmeliydi Okan Buruk! Çünkü 1 puan yetiyordu Galatasaray'a.
Galatasaray dün ne savunma yapabildi, ne de hücum!
Okan Buruk, bu stresli havayı iyi yönetemedi. İcardi iki haftadır sahada yok! Neden böyle? Galatasaray'da ilk kez iyi oynayan futbolcu yoktu sahada.
Muslera'nın amatörce hatası, Köhn'ün Çağlar'a ikramı… Derbide felakete sürükledi Galatasaray'ı.

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek. Konyaspor karşısında Galatasaray'a 1 puan yetiyor şampiyonluk için… Son hafta Galatasaray o bir puanı alır ve şampiyonluğunu ilan eder. Ama Fenerbahçe, şansını son haftaya taşıdı. Büyük bir zafer elde etti Fenerbahçe! Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ı yendiler.
Suda ateş yaktılar adeta. Bence Fenerbahçe hiç hoca aramasın! Çünkü Mourinho da gelse, İsmail Kartal kadar puan toplayamaz!

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

EMRE BOL: RAKİBİNİN HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKTI
30 yıldır medyadayım. İnanın Arda Kardeşler denen hakem gibisini pek az gördüm! Bu kadar kötü bir hakeme inanın rastlamadım. Bakın kim şampiyon olursa olsun önemli değil. Bugün biri yarın öbürü olur. Lakin rezaleti bu kadar insanların gözüne sokmayın. Maçın ilk yarısında ayağa basmaları görmeyen "hakemciğin" Djiku'ya, gözü kapalı kırmızı vermesi belki de sezonun özetiydi. Sanırım bazıları; "futbol oyunculuğuyla" başka oyunculuğu karıştırıyor! Birinde şampiyon olursun diğerinde Oscar alırsın! Bu maça özel söylüyorum; Galatasaraylı bazı oyuncular şampiyonluğu değil Oscar almayı hak ediyor! Girdikleri her pozisyonda hakemleri etkilemek için çalıştılar. G.Saray markasına yakışıyor mu?

Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Bakın dostlar; şampiyonluk dediğiniz şey öyle kolay değil. Haftalarca süren bir mücadele… Maçın neredeyse başından sonuna 1 kişi eksik oynayan, zaten sakatlıklar dolayısıyla eksikleri olan Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı. Maçın hakeminin olağanüstü çabasına karşın! G.Saray'ın puan alarak yaşayacağı şampiyonluk hevesi kursağında kaldı. Keşke İsmail Kartal ilk maçta bunun farkına varabilseydi! Kadıköy'de alınacak galibiyet matematik hesaplarını değiştirecekti. Tek maç kaldı. İpler Fener'in elinde değil ama en azından rakibinin hevesi kursağında kaldı.

Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Ali Koç'tan Galatasaraylı yöneticiye şok sözler! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal görevliye saldırdı
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
G.Saraylılara şampiyonluk hediyesi! İşte Cimbom'un yeni çileği
Çakar'dan derbi hakemine sert sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu
Efekan Karayazı'dan flaş paylaşım!
Bugün kabine toplantısı var mı?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe yorumu! "Ligin ağabeyi" Flaş F.Bahçe yorumu! "Ligin ağabeyi" 09:40
Efekan Karayazı'dan flaş paylaşım! Efekan Karayazı'dan flaş paylaşım! 09:23
Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? 08:35
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:41
Koç, Baki’ye saldırdı Koç, Baki’ye saldırdı 00:40
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:31
Daha Eski
F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! 00:21
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! 00:21
Derbi sonrası skandal görüntüler! Derbi sonrası skandal görüntüler! 00:21
F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! 00:20
PSG ilk yarıda fişi çekti PSG ilk yarıda fişi çekti 00:20
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:20