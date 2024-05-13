Haberler Fenerbahçe Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Kadıköy'de takımına destek olan sarı lacivertli taraftarların bir gözüde aynı saatte başlayan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçındaydı. İşte Kadıköy'deki o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:41
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Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Şampiyonluk yarışında takibini sürdüren sarı lacivertliler taraftarı önünde rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 93 yaptı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Djiku ve Çağlar kaydetti.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

İSMAİL KARTAL'DAN TOPLANTI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı başlamadan önce tüm takımı orta sahada toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

KADIKÖY'DE GERGİN ANLAR

Karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Tezaüratların ardından Ülker Stadyumu'nda taraftarlar ve yönetim arasında kavga çıktı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

KARTAL'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen istifa tepkileriyle ilgili "Kendimle ilgili hiçbir planım yok, yapmadım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin çocuğuyum. Bana gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma ya da gitme gibi bir planım yok. Bunları konuşmanın zamanı da değil yeri de değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonunda oynayacağımız Galatasaray maçını düşünüyorum. İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

GALATASARAY OLİMPİYAT'TA HATA YAPMADI!

Süper Lig'in lideri Galatasaray 36. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

TARAFTAR G.SARAY MAÇINI TELEFONDAN TAKİP ETTİ


Sarı lacivertli taraftarların bir gözüde aynı saatte başlayan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçındaydı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Fenerbahçe taraftarı, Fatih Karagümrük'ün öne geçmesi ve skoru dengelediği anlarda büyük heyecan yaşadı.

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Maçı telefondan takip eden Fenerbahçeli taraftarlar ise Berkan Kutlu'nun son dakika golünden sonra yıkıldı. İşte Kadıköy'deki o anlar...

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

Galatasaray 90+'da attı Fenerbahçe taraftarı yıkıldı! İşte Kadıköy'deki o görüntüler

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