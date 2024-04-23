Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle oyuna yaptığı hamlelerle tepki çeken deneyimli hoca, Sivasspor beraberliği sonrası takımı şampiyonluk hedefinden de uzaklaştırdı. Fenerbahçe yönetimi, son durumu merak konusu olan İsmail Kartal hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 14:44
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Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşadı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Karşılaşmada 2 defa öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın kazandığı haftada beraberlikle yetinen Kanarya, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve İrfan Can Kahveci atarken, Sivasspor'un gollerini Koita ve penaltıdan Manaj kaydetti.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Beklemediği bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kala rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

HEDEFTEKİ İSİM İSMAİL KARTAL!
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen ve Sivasspor deplasmanında takılan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Oyuna müdahaleleriyle tartışma konusu olan deneyimli hoca, taraftarın büyük tepkisini çekiyor.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

İki kulvarda da alınan başarısız sonuçları İsmail Kartal'a bağlayan sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun geri kalanına umutsuzlukla bakarken son maçlarda yapılan taktiksel hamleleri sorguladı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne odaklanmak için Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında istediğini alamamış ve organizasyona veda etmişti.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

Son olarak Sivasspor maçında da yaşanılan kayıp sonrası şampiyonluk şansı azalan Kanarya'da İsmail Kartal'ın geleceği sorgulanmaya başladı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

AYRILACAK MI?
Fenerbahçe'de tepki çeken kararlara imza atan İsmail Kartal'ın son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

SEZON SONUNA KADAR KALIYOR!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, kalan haftalarda sezona İsmail Kartal ile devam edecek.

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