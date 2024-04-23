Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle oyuna yaptığı hamlelerle tepki çeken deneyimli hoca, Sivasspor beraberliği sonrası takımı şampiyonluk hedefinden de uzaklaştırdı. Fenerbahçe yönetimi, son durumu merak konusu olan İsmail Kartal hakkında kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve İrfan Can Kahveci atarken, Sivasspor'un gollerini Koita ve penaltıdan Manaj kaydetti.
Beklemediği bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kala rakibinin 4 puan gerisine düştü.
HEDEFTEKİ İSİM İSMAİL KARTAL!
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen ve Sivasspor deplasmanında takılan Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş durumda.
Oyuna müdahaleleriyle tartışma konusu olan deneyimli hoca, taraftarın büyük tepkisini çekiyor.
İki kulvarda da alınan başarısız sonuçları İsmail Kartal'a bağlayan sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun geri kalanına umutsuzlukla bakarken son maçlarda yapılan taktiksel hamleleri sorguladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne odaklanmak için Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında istediğini alamamış ve organizasyona veda etmişti.
Son olarak Sivasspor maçında da yaşanılan kayıp sonrası şampiyonluk şansı azalan Kanarya'da İsmail Kartal'ın geleceği sorgulanmaya başladı.
AYRILACAK MI?
Fenerbahçe'de tepki çeken kararlara imza atan İsmail Kartal'ın son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SEZON SONUNA KADAR KALIYOR!
Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, kalan haftalarda sezona İsmail Kartal ile devam edecek.
Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Kanarya'da tecrübeli hoca ile yolların sezon sonuna kadar ayrılması beklenmiyor.
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