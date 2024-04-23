Fenerbahçe'de karar verildi! İsmail Kartal ayrılıyor mu?

İki kulvarda da alınan başarısız sonuçları İsmail Kartal'a bağlayan sarı-lacivertli taraftarlar, sezonun geri kalanına umutsuzlukla bakarken son maçlarda yapılan taktiksel hamleleri sorguladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne odaklanmak için Galatasaray ile yapılan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, Olympiakos karşısında istediğini alamamış ve organizasyona veda etmişti.