TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. İki ezeli rakibin, adı Beşiktaş ile de anılan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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Roma formasıyla bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilen Portekizli futbolcu, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Fransız ekibi, Renato Sanches'i kesin olarak kadrosuna düşünmüyor.
Bu sebeple PSG cephesi, yaz aylarında teklif bekleyecek. Bu gelişme üzerine Süper Lig devlerinde bir kez daha Renato Sanches mesaisi başladı.
SÜPER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA!
Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki orta saha için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da harekete geçmiş durumda.
3 büyük kulüp, sezon sonunda Portekizli orta sahayı uygun bir bedelle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Öte yandan Renato Sanches'e Yunanistan ekibi Olympiakos'un da ciddi şekilde ilgisi bulunuyor.
Akşam'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek Renato Sanches yarışının kazananı ise yaz transfer döneminde belli olacak.
Daha önce 32 kez Portekiz Milli Takım formasını da terleten Renato Sanches'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak belirtiliyor.
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