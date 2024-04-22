TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma formasıyla bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilen Portekizli futbolcu, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Fransız ekibi, Renato Sanches'i kesin olarak kadrosuna düşünmüyor.

Bu sebeple PSG cephesi, yaz aylarında teklif bekleyecek. Bu gelişme üzerine Süper Lig devlerinde bir kez daha Renato Sanches mesaisi başladı.