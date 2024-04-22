Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. İki ezeli rakibin, adı Beşiktaş ile de anılan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 15:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer dönemi öncesi Trendyol Süper Lig ekiplerinde hareketlilik şimdiden başladı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Uzun süredir gündemde olan ve sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacak olan Renato Sanches cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

BEKLENEN RENATO SANCHES TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR!

Sezon başında kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Roma'nın yolunu tutan Renato Sanches, burada umduğunu bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma formasıyla bu sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilen Portekizli futbolcu, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Fransız ekibi, Renato Sanches'i kesin olarak kadrosuna düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sebeple PSG cephesi, yaz aylarında teklif bekleyecek. Bu gelişme üzerine Süper Lig devlerinde bir kez daha Renato Sanches mesaisi başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

SÜPER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA!

Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan 26 yaşındaki orta saha için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray da harekete geçmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

3 büyük kulüp, sezon sonunda Portekizli orta sahayı uygun bir bedelle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Renato Sanches'e Yunanistan ekibi Olympiakos'un da ciddi şekilde ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Renato Sanches sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Akşam'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecek Renato Sanches yarışının kazananı ise yaz transfer döneminde belli olacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim...
23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa, uzun, farklı, yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
2 DAKİKADA YAĞ YAK!
İstanbul baraj doluluk oranı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan özel çocuklara forma hediyesi Trabzonspor'dan özel çocuklara forma hediyesi 15:19
Renato Sanches sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray... Renato Sanches sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray... 15:13
Beşiktaş Ankaragücü maçına hazır Beşiktaş Ankaragücü maçına hazır 15:01
Beşiktaşlı yöneticiler futbolcularla bir araya geldi Beşiktaşlı yöneticiler futbolcularla bir araya geldi 14:59
Kupada yarı finalin hakemleri belli oldu! Kupada yarı finalin hakemleri belli oldu! 14:51
A.Gücü maçı kadrosu açıklandı! 5 isim... A.Gücü maçı kadrosu açıklandı! 5 isim... 14:37
Daha Eski
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:21
F.Bahçe Opet'te yaprak dökümü! F.Bahçe Opet'te yaprak dökümü! 13:01
G.Saray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar G.Saray'a Tete piyangosu! Transferde ısrarcılar 12:48
Crespo F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Crespo F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 12:45
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:44
Sivasspor - Fenerbahçe maçına Alman VAR! Sivasspor - Fenerbahçe maçına Alman VAR! 12:40