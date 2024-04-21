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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine taktı. Futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken genç yeteneğin yerini Kanarya'nın o futbolcuyla dolduracağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Fenerbahçe, potansiyeli yüksek genç oyuncuları kadrosuna katarak satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli Yönetim, Belçika temsilcisi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Maxim De Cuyper'i transfer listesine ekledi.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Takvim'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Fenerbahçe, bu transferi bitirerek sol kanadını sağlama almayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Bilindiği gibi Ferdi'yi Avrupa'nın önemli kulüpleri kadrosuna katmak istiyor. Genç yetenek bu sezon hem savunmada hem de hücumda göz kamaştırıcı istatistiklere imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

İstikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Maxim De Cuyper, bu sezon 47 maçta görev aldı. 4 gol atan genç yıldız 12 de asist üretti. 2020 yılında Club Brugge'a imza atan De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleştikten sonra Club Brugge ile resmi temaslara başlayacak.

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