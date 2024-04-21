TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!

Fenerbahçe, potansiyeli yüksek genç oyuncuları kadrosuna katarak satışlarından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli Yönetim, Belçika temsilcisi Club Brugge'da forma giyen 23 yaşındaki Maxim De Cuyper'i transfer listesine ekledi.

Takvim'in haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Fenerbahçe, bu transferi bitirerek sol kanadını sağlama almayı planlıyor.