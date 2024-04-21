TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nun yerine o gelecek!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine taktı. Futbolcunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılırken genç yeteneğin yerini Kanarya'nın o futbolcuyla dolduracağı öğrenildi. İşte detaylar...
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SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
İstikrarlı futboluyla dikkatleri çeken Maxim De Cuyper, bu sezon 47 maçta görev aldı. 4 gol atan genç yıldız 12 de asist üretti. 2020 yılında Club Brugge'a imza atan De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro. Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleştikten sonra Club Brugge ile resmi temaslara başlayacak.
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