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Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! Lenka Jurisicova...

Bu sezon sakatlıklardan çok fazla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sağlık ekibine takviye yapıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin sağlık heyete Spartak Trnava'nın fizyoterapisti Lenka Jurisicova'yı transfer ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 10:02
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Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! Lenka Jurisicova...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sakatlıklar sonrası sağlık heyetine büyük eleştiriler yapıldı.

Milliyet'in Slovak basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, sağlık heyetini güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin, Spartak Trnava'nın fizyoterapisti Lenka Jurisicova'yı transfer ettiği aktarıldı.

Lenka Jurisicova iddialarına dair Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'nin sağlık departmanında yönetici ve takım doktoru olarak Ertuğrul Karanlık görev alıyor. Osman İlhan ise Fenerbahçe'nin bir başka takım doktoru olarak görevini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de fizyoterapist olarak Umut Şahin, Bülent Uyar ve Ata Özgür Ercan görev alıyor. Sarı-lacivertlilerde Şengül Sangu Talak ise diyetisyon konumunda. Süper Lig devinde masör olarak Özkan Alaca, Veysel Çabşek, Muhammed Fatih Yeniay ile Eyüp Emre Yeşiller çalışmakta.

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