Haberler Fenerbahçe UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Olympiaskos'a 3-2 mağlup oldu. Peki, sarı-lacivertlilerin mücadelesinden sonra ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 21:49
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Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olarak kaldı. Fenerbahçe bu mücadeleyi ise 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Sarı-lacivertliler rövanş maçında ise rakibini Kadıköy'de ağırladı. Bu mücadeleyi 1-0 kaybeden Kanarya, toplam skorla 3-1'lik skorla rakibini eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe Konferans Ligi çeyrek finalinde ise Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. işte ülke puanındaki son durum...

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 103.428

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 88,489

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 86,998

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 83,767

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 65,331

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

6- HOLLANDA: 61,300

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 55,982

Fenerbahçe Olympiakos karşısında! UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 47,600

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