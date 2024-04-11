UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Olympiaskos'a 3-2 mağlup oldu. Peki, sarı-lacivertlilerin mücadelesinden sonra ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 21:49
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İŞTE GÜNCEL SIRALAMA
1- İNGİLTERE: 103.428
2- İSPANYA: 88,489
3- İTALYA: 86,998
4- ALMANYA: 83,767
5- FRANSA: 65,331
6- HOLLANDA: 61,300
7- PORTEKİZ: 55,982
8- BELÇİKA: 47,600
9- TÜRKİYE: 38,100
10- İSKOÇYA: 36.050
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