UEFA ülke puanında güncel sıralamada son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması

Ülkemizi Konferans Ligi'den temsil eden Fenerbahçe son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olarak kaldı. Fenerbahçe bu mücadeleyi ise 3-0 kazandı.