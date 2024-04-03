Haberler Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat: Serdar Dursun devre arasında bana dedi ki...

İrfan Can Eğribayat: Serdar Dursun devre arasında bana dedi ki...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u sahasında 4-2 yendiği mücadelede yaptığı hatayla skorun 1-1'e gelmesine neden olan sarı lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun'la devre arasında yaptığı o konuşmayı paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 23:02
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İrfan Can Eğribayat: Serdar Dursun devre arasında bana dedi ki...

Fenerbahçe file bekçisi İrfan Can Eğribayat yediği hatalı gol sonrası skorun 1-1'e gelmesine neden olmuştu.

Bu hatası hakkında maç sonu açıklamalarda bulunan İrfan Can, Serdar Dursun'la devre arasında yaptığı o konuşmayı paylaştı.

İşte İrfan Can'ın o sözleri...

"Hata yapan ilk oyuncu değilim. Son oyuncu da olmayacağım. Ben rahat bir insan olduğum için bu hatama takılı kalmam. Önemli olan hata yaptıktan sonra ne yaptığınızdır. Beni alkışlayan taraftarımıza da teşekkür ederim.

Serdar Dursun devre arasında gelip 'Canını sıkma, ben girer bir tane atarım' dedi. Dediğini de yaptı."

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