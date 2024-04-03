Fenerbahçe Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Ferdi, Zajc, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Mohammadi, Michut, Rodriguez, Alioui, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Balotelli

FENERBAHÇE İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 40. RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 12 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

19 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Milli ara öncesi ligde son olarak Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Kanarya'nın, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunuyor.

3 İSİM CEZALI

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Oostervolde cezalı durumda. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde cezalı duruma düşen Osayi Samuel, Trabzonspor maçındaki olaylar sebebiyle İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde cezalı durumdalar.

9 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Adana Demirspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 30 hafta itibarıyla 79 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 28 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 79 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 18 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Sezona aldığı başarılı sonuçlarla puan durumunda üst sıralarda bulunarak başlayan Adana Demirspor, sonraki süreçte düşüş yaşadı. Hikmet Karaman yönetiminde ligde son 3 maçta 7 puan toplayan mavi-lacivertlilerin henüz dış sahada galibiyeti bulunmuyor. Güney ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

İSMAİL KARTAL İLE HİKMET KARAMAN 7. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Sivasspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü'nü çalıştırırken; Karaman da Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.