Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Göz dolduran bir futbol ortaya koyan A Milli yıldız, transferde de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Birçok talibi bulunan 28 yaşındaki oyuncu hakkında kulübü Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 14:43 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:11
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Ancak bu sezona müthiş bir başlangıç yapan A milli yıldız, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve Cengiz Ünder ile forma rekabetine girdi.
Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 14 gol ve 11 asistlik grafiğiyle göz doldurdu.
Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Önemli kulüplerin radarına giren İrfan Can hakkında kulübü Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR!
Takvim'in haberine göre; İç transferde çalışmalarını sürdüren Kanarya, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalayacak.
MAAŞINA ÖNEMLİ ZAM!
Gelecek sezondan itibaren geçerli olacak olan sözleşmede milli yıldızın maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarılacak.
Sağ kanat, on numara ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen İrfan Can'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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