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Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Nisan ayında yoğun bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvuruda bulunmuş ancak sarı-kırmızılıların ertelemeyi kabul etmemesi nedeniyle talebi gerçekleşmemişti. Yunan ekibi Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerden yeni bir erteleme talebi geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 12:34
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Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

İki kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Nisan ayında tam 7 maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesini talep etmişti.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle Şanlıurfa'da oynayacağı Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın tarihinin değiştirilmesi yönünde bir talep geldiğini ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ERTELENEBİLİR

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Sabah'ın haberine göre; 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.

Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.

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