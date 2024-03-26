Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha! TFF ile temasa geçildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Nisan ayında yoğun bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvuruda bulunmuş ancak sarı-kırmızılıların ertelemeyi kabul etmemesi nedeniyle talebi gerçekleşmemişti. Yunan ekibi Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerden yeni bir erteleme talebi geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.
FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ERTELENEBİLİR
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre; 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.
Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.
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