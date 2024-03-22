FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci için ayrılık ihtimali güçleniyor. İtalyan savunma oyuncusuna Amerika'dan sonra ülkesinden de bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan Bonucci'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağı ve en az 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra da kariyerini noktalamayı düşündüğü iddia edildi.
Sarı-lacivertli ekipte bu sezon toplam 8 maçta oynayan Bonucci, 379 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı, 1 de asist yaptı.
DİĞER