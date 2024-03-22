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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelen Leonardo Bonucci için ayrılık ihtimali güçleniyor. İtalyan savunma oyuncusuna Amerika'dan sonra ülkesinden de bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:09
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacısı Leonardo Bonucci ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Takvim'de yer alan habere göre devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci'ye İtalyan ekibi Genoa kancayı taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Union Berlin forması giydiği dönemde de 36 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Kanarya'ya kaptıran Genoa, gelecek sezon için Bonucci'yi istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan Bonucci'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağı ve en az 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra da kariyerini noktalamayı düşündüğü iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Bonucci yolcu

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon toplam 8 maçta oynayan Bonucci, 379 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı, 1 de asist yaptı.

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