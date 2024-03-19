Haberler Fenerbahçe TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve mücadele sonrası bordo-mavili taraftarlarla sarı-lacivertli futbolcular arasında arbede yaşandı. Verilecek ceza süresi ve içeriği merak edilirken, TFF yöneticisi konuya açıklık getirdi. İşte detaylar... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:38
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TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler Michy Batshuayi'nin son dakikalarda attığı golle maçı 3-2 kazanmasını bildi.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Mücadele sonrası orta alanda F.Bahçeli oyuncular galibiyeti kutlarken, bordo-mavili taraftarlar sahaya atladı ve arbede yaşandı.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Konuyla ilgili nasıl bir karar verileceği merak edilirken, iki kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası 2 konu öne çıktı.

Kamuoyu şimdi bu 2 madde üzerinde yoğunlaştı:

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

1- Trabzonspor Kulübü'ne nasıl bir ceza verilecek? Ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

2- Saldırgan ile kavga eden, ona müdahale eden Fenerbahçeli oyuncular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) verilecek mi?

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Not: Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Josef de Souza, 4 Eylül 2022'de Ankara'da oynadıkları Ankaragücü maçından sonra sahaya inip takım arkadaşlarına saldırmaya kalkışan bir taraftara engel olup darp ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart görmüştü.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Josef PFDK'den herhangi bir ceza almamış ancak Beşiktaş Kulübü'nün itirazına rağmen kırmızı kart cezası kaldırılmamıştı.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

GÖZLER HUKUK VE DİSİPLİN KURULLARINDA

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Hukuk ve Disiplin kurullarına çevrildi. Hukuk Kurulu'nun yapacağı sevkler sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gerekli cezaları verecek.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

Hürriyet'in haberine göre; TFF'den üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili "Henüz çok erken, tüm görüntüler ve bilgiler elimize ulaşınca gerekli karar alınacak" dedi.

TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI DEĞİŞİYOR

Aynı yetkili, Futbol Disiplin Talimatı'nda da önümüzdeki sezona yönelik değişiklikler olacağını açıkladı. Buna göre bir komisyon kurularak talimat yeniden ele alınacak, yabancı maddelerin stada girişi, su satışlarının talimatlara aykırı yapılması gibi konularda değişikliğe ve yaptırıma gidilecek.

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