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Fenerbahçe kafilesi Trabzonspor maçı için şehre geldi!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, şehre geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 19:34
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Fenerbahçe kafilesi Trabzonspor maçı için şehre geldi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı Trabzon geldi. Fenerbahçe kafilesini Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşılarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kamp kadrosu şöyle:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Djiku, Serdar Aziz, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."

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